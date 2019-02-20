Яшин: Шипачёв — звезда мирового хоккея, а Северная Америка не для всех

Легендарный нападающий Алексей Яшин поделился мнением о том, почему у нападающего Вадима Шипачёва не сложилась карьера в НХЛ.



«Мы с Шипачёвым немного разговаривали на эту тему, и я понял, что ему просто комфортнее играть в нашей лиге. Это был основной момент. Потому что всё-таки Северная Америка, скажем так, не для всех, и есть очень много нюансов, касающихся языка, быта, жизни — как эта жизнь организована, как организованы команды в Национальной хоккейной лиге. Это довольно серьёзно отличается от того, что он видел в Череповце или Петербурге. Он посчитал, что ему комфортнее играть в привычных для него условиях, и теперь он один из лучших игроков КХЛ и звезда мирового хоккея», — цитирует Яшина «Реальное время».