Расмуссен: «Металлургу» очень важно начать плей-офф дома

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Деннис Расмуссен поделился ожиданиями от старта плей-офф.



«Мы приехали в Москву голодными до побед, мы помним то поражение, поэтому нужно взять свои очки. Очень важно начать плей-офф дома, поэтому эти два матча будут определяющими.



Как мне КХЛ? Мне всё нравится, тренеры доверяют, я получаю достаточно игрового времени в хорошей команде с классными парнями. Всё пока неплохо, но всё самое интересное впереди. В плей-офф вы всегда играете против классных команд. Понимаем, что всё может быстро закончиться, но об этом даже не задумываемся. Чувствую ли я давление? Я его всегда чувствую, когда играю в хоккей, но наше внутреннее давление выше, чем какое-то ещё», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.