Строум: в «Чикаго» у меня сразу стали появляться моменты, в отличие от «Аризоны»

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Дилан Строум рассказал о своей адаптации в новой команде после перехода из «Аризоны Койотс».



«Я быстро почувствовал себя в Чикаго как дома. Всё хорошо. В „Чикаго“ у меня сразу стали появляться моменты, и некоторыми из них я воспользовался. Я поверил в себя, снова почувствовал, что могу играть. В начале сезона у меня не так уж много получалось в „Аризоне“ и особой пользы команде я не приносил. Мы выступали не очень успешно, мой вклад в игру команды был недостаточным. Там посчитали, что обмен станет лучшим вариантом. Я рад, что оказался здесь, и рад, что могу помочь „Чикаго“ одерживать победы», — приводит слова 21-летнего форварда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.