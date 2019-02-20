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Строум: в «Чикаго» у меня сразу стали появляться моменты, в отличие от «Аризоны»

Строум: в «Чикаго» у меня сразу стали появляться моменты, в отличие от «Аризоны»
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Дилан Строум рассказал о своей адаптации в новой команде после перехода из «Аризоны Койотс».

«Я быстро почувствовал себя в Чикаго как дома. Всё хорошо. В „Чикаго“ у меня сразу стали появляться моменты, и некоторыми из них я воспользовался. Я поверил в себя, снова почувствовал, что могу играть. В начале сезона у меня не так уж много получалось в „Аризоне“ и особой пользы команде я не приносил. Мы выступали не очень успешно, мой вклад в игру команды был недостаточным. Там посчитали, что обмен станет лучшим вариантом. Я рад, что оказался здесь, и рад, что могу помочь „Чикаго“ одерживать победы», — приводит слова 21-летнего форварда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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