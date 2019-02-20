Бурдун — о клубе из ОАЭ в КХЛ: после Новосибирска жить в Дубае — это классно

Российский бизнесмен, глава Эмиратской хоккейной лиги (EHL) Владимир Бурдун поделился подробностями о возможном создании клуба КХЛ в ОАЭ.



«Признаюсь: ежедневно нам пишут не менее 25 хоккеистов, которые остались без клубов. Заваливают письмами и игроки из КХЛ. С нами ведут переговоры несколько человек, которые сейчас имеют контракты с клубами. И они говорят нам: «Если вы начнёте движение вперёд, то мы готовы за вас играть».



Во-первых, в Дубае нет налогов. Это огромный бонус. Во-вторых, жёны хоккеистов будут в восторге. В-третьих, многих интересуют не столько деньги, сколько возможность комфортно пожить. И мы для этого будем идеальной командой. Согласитесь, после условного Новосибирска жить в солнечном Дубае, где есть всё, включая образовательные и медицинские учреждения, — это классно. Летать отсюда удобно, крупнейшие авиаперевозчики уже готовы с нами работать. С логистической точки зрения проблем нет.



Ещё аргумент: россиянам и казахстанцам не нужна виза в ОАЭ. Они запросто смогут прилетать в Дубай на матч, проводить здесь выходные и возвращаться. Только у „Аэрофлота“ четыре рейса в день из Москвы», — цитирует Бурдуна «Р-Спорт».

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