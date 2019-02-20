Стали известны составы новосибирской «Сибири» и «Автомобилиста» из Екатеринбурга на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 20 февраля, начало игры — в 15:30 мск.
«Сибирь»:
Красиков (Тэйлор);
Морозов — Демидов, Шаров — Саюстов — Миловзоров;
Логинов — Климонтов, Михайлов — Брюле — Принс;
Лукин — Пиганович, Карон — Комаров — Шашков;
Савченко — Воробей, Казаков — Романцев — Яковлев.
«Автомобилист»:
Коварж (Фомин);
Василевский — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;
Лямин — Егоршев, Литовченко — Паре — Секстон;
Мишарин — Мамкин, Белоусов — Кучерявенко — Казионов;
Валитов, Обидин — Грачёв — Хрипунов, Рассейкин.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
«Сибирь» — «Автомобилист»: стали известны составы команд