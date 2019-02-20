«Сибирь» — «Автомобилист»: стали известны составы команд

Стали известны составы новосибирской «Сибири» и «Автомобилиста» из Екатеринбурга на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 20 февраля, начало игры — в 15:30 мск.



«Сибирь»:



Красиков (Тэйлор);

Морозов — Демидов, Шаров — Саюстов — Миловзоров;

Логинов — Климонтов, Михайлов — Брюле — Принс;

Лукин — Пиганович, Карон — Комаров — Шашков;

Савченко — Воробей, Казаков — Романцев — Яковлев.



«Автомобилист»:



Коварж (Фомин);

Василевский — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;

Лямин — Егоршев, Литовченко — Паре — Секстон;

Мишарин — Мамкин, Белоусов — Кучерявенко — Казионов;

Валитов, Обидин — Грачёв — Хрипунов, Рассейкин.



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