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Юкка Пельтола подписал новый контракт с «Сибирью»

Юкка Пельтола подписал новый контракт с «Сибирью»
Хоккей / КХЛ

Хоккейный клуб «Сибирь» заключил новый контракт с нападающим Юккой Пельтолой, информирует официальный сайт новосибирской команды. 31-летний финский хоккеист поставил подпись под соглашением сроком ещё на один сезон.

В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Пельтола принял участие в 45 встречах, сумев записать в актив 21 (8+13) балл при показателе полезности «-6» и восьми минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводит на площадке почти 18 минут за игру, это самое большое игровое время в клубе. Юкка также второй в «Сибири» по количеству блокированных бросков. Сейчас Пельтола не играет — он получил травму в матче с «Куньлунем».

Посмотреть видео также можно на YouTube-канале «Сибири».

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