Стали известны составы команд на «Зелёное дерби»

Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и казанского «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 20 февраля, начало игры — в 17:00 мск. «Салават» проиграл все три матча с «Ак Барсом» в текущем сезоне.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Ларсен — Панин, Кугрышев — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Бурдасов;

Сергеев — Гареев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;

Елизаров, Шэн, Дубровский, Майоров, Рыбин.



«Ак Барс»:



Подъяпольский (Шарыченков);

Яруллин — Манухов, Секач — Ландер — Азеведу;

Постма — Юдин, Зарипов — Основин — Лукоянов;

Батыршин — Лямкин, Ткачёв — Михеев — Галиев;

Глухов — Свитов — Клинкхаммер, Воронков.