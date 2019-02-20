Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и казанского «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 20 февраля, начало игры — в 17:00 мск. «Салават» проиграл все три матча с «Ак Барсом» в текущем сезоне.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Ларсен — Панин, Кугрышев — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Бурдасов;
Сергеев — Гареев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;
Елизаров, Шэн, Дубровский, Майоров, Рыбин.
«Ак Барс»:
Подъяпольский (Шарыченков);
Яруллин — Манухов, Секач — Ландер — Азеведу;
Постма — Юдин, Зарипов — Основин — Лукоянов;
Батыршин — Лямкин, Ткачёв — Михеев — Галиев;
Глухов — Свитов — Клинкхаммер, Воронков.
Стали известны составы команд на «Зелёное дерби»