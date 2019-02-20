Скабелка: «Барыс» проиграл по делу, сегодня не было энергии

Главный тренер астанинского «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал гостевое поражение во встрече с хабаровским «Амуром» (0:2). Специалист назвал результат справедливым. Команда из Казахстана потерпела третье поражение подряд.



«С победой «Амур». Хорошая атмосфера, полные трибуны. По игре не думаю, что сегодня было что-то сверхъественное со стороны обеих команд, моментов особо не было. Единственный плюс — это наша игра в меньшинстве, сыграли очень прилично, учитывая сколько времени мы провели в этом формате. Сегодня не было той энергии, за счёт которой мы могли победить. Всё по делу», — приводит слова специалиста официальный сайт команды из Казахстана.



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