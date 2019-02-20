Гулявцев: «Амур» порадовал болельщиков хотя и не игрой, но результатами

Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Гулявцев подвёл итоги выигранной домашней встречи с астанинским «Барысом» (2:0).



«Соглашусь с коллегой, мы сегодня имели много большинства. Каждое большинство наступали на одни и те же грабли. Хотя мы подсказывали ребятам, как играет „Барыс“. Где-то подводило индивидуальное мастерство, брак в передачах, мало помощи друг другу, соперник очень активно играл в меньшинстве. К сожалению, лишь один раз использовали преимущество. Качество игры надо ещё дорабатывать, всё же ребят хочу поблагодарить за всю домашнюю серию, болельщикам спасибо за поддержку, хоть не игрой, но результатом их порадовали», — приводит слова специалиста официальный сайт клуба из Астаны.