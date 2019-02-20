Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Витязь» — «Динамо» Мн. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Куньлунь» прервал серию поражений, одолев «Адмирал»

«Куньлунь» прервал серию поражений, одолев «Адмирал»
Хоккей / КХЛ

Китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашней арене в Пекине оказался сильнее «Адмирала» из Владивостока, встреча закончилась со счётом 6:3. Китайский коллектив прервал неудачную серию из шести поражений.

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Олли Палола и Степан Захарчук. Следующие 20 минут матча оказались более удачными для китайского коллектива: у «Куньлуня» голы в актив записали Войтек Вольски и Брэндон Ип, на что подопечные Сергея Светлова ответили только удачным броском Александра Коннова. На старте третьего периода Ин Руди увеличил преимущество «драконов» до двух голов. Вскоре Палола и Дрю Шор забросили ещё по шайбе, «Адмирал» ответил только голом Кирилла Воронина.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2019, среда. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
6 : 3
1:1, 2:1, 3:1
Адмирал
Владивосток
1:0 – Палола (Парлетт) – 08:48 (5x5), 1:1 – Захарчук (Вихарев, Таталин) – 14:09 (5x4), 2:1 – Вольски (Ип) – 27:58 (5x5), 3:1 – Ип (Лаюнен) – 30:07 (5x4), 3:2 – Коннов (Вихарев) – 37:59 (5x5), 4:2 – Ин (Палола, Локхарт) – 41:56 (5x5), 5:2 – Шор (Лёфквист, Вольски) – 49:32 (5x5), 6:2 – Палола (Парлетт, Локхарт) – 50:23 (5x5), 6:3 – Воронин (Кубат, Полак) – 54:05 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент