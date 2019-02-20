«Куньлунь» прервал серию поражений, одолев «Адмирал»

Китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашней арене в Пекине оказался сильнее «Адмирала» из Владивостока, встреча закончилась со счётом 6:3. Китайский коллектив прервал неудачную серию из шести поражений.



В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Олли Палола и Степан Захарчук. Следующие 20 минут матча оказались более удачными для китайского коллектива: у «Куньлуня» голы в актив записали Войтек Вольски и Брэндон Ип, на что подопечные Сергея Светлова ответили только удачным броском Александра Коннова. На старте третьего периода Ин Руди увеличил преимущество «драконов» до двух голов. Вскоре Палола и Дрю Шор забросили ещё по шайбе, «Адмирал» ответил только голом Кирилла Воронина.