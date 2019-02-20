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«Автомобилист» одолел «Сибирь» на выезде

«Автомобилист» одолел «Сибирь» на выезде
Хоккей / КХЛ

«Автомобилист» одержал победу над «Сибирью» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 4:3. Встреча проходила в Новосибирске.

В первом периоде команды обменялись голами — на результативный бросок Дэна Секстона сибиряки ответили шайбой Виктора Комарова. На 28-й минуте Комаров вывел хозяев вперёд, но вскоре Александр Кучерявенко восстановил равновесие на табло. На 48-й минуте отличился защитник екатеринбуржцев Алексей Василевский, и тут же хозяева вновь сравняли счёт усилиями Николая Демидова. Решающую шайбу на 53-й минуте забросил нападающий гостей Дэн Секстон.

«Автомобилист» ранее гарантировал себе первое место в Восточной конференции и получил первый номер посева в плей-офф. «Сибирь» идёт на девятом месте.

Видеообзор матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2019, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
3 : 4
1:1, 1:1, 1:2
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 – Секстон (Вишневский, Доус) – 09:12 (5x3), 1:1 – Комаров (Демидов) – 11:43 (5x3), 2:1 – Комаров – 27:47 (5x5), – (Климонтов, Шаров) – , 2:2 – Кучерявенко (Секстон) – 35:12 (5x5), 2:3 – Василевский (Белоусов) – 47:52 (5x4), 3:3 – Демидов (Миловзоров) – 52:27 (5x5), 3:4 – Секстон (Рассейкин) – 52:56 (5x5)
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