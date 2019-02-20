«Автомобилист» одолел «Сибирь» на выезде

«Автомобилист» одержал победу над «Сибирью» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 4:3. Встреча проходила в Новосибирске.



В первом периоде команды обменялись голами — на результативный бросок Дэна Секстона сибиряки ответили шайбой Виктора Комарова. На 28-й минуте Комаров вывел хозяев вперёд, но вскоре Александр Кучерявенко восстановил равновесие на табло. На 48-й минуте отличился защитник екатеринбуржцев Алексей Василевский, и тут же хозяева вновь сравняли счёт усилиями Николая Демидова. Решающую шайбу на 53-й минуте забросил нападающий гостей Дэн Секстон.



«Автомобилист» ранее гарантировал себе первое место в Восточной конференции и получил первый номер посева в плей-офф. «Сибирь» идёт на девятом месте.

Видеообзор матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.