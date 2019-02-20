Светлов: «Куньлунь» был немного свежее «Адмирала» и забил хорошие голы

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал поражение команды в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (3:6).



«Игра была динамичная. Противник был немного свежее, опережал нас, забил хорошие голы. Мы допустили немного больше ошибок, чем соперник», — приводит слова Светлова пресс-служба дальневосточной команды.



«Адмирал» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 49 очков в 61 матче. «Куньлунь» поднялся 11-ю строчку — 50 очков в 61 матче. В последнем туре команда из Владивостока в родных стенах сыграет с «Амуром», а пекинцы примут «Барыс». Обе встречи состоятся 22 февраля.



Турнирная таблица КХЛ