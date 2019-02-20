Определились все участники плей-офф КХЛ на Востоке

«Трактор» стал последней командой на Востоке, гарантировавшей себе участие в плей-офф КХЛ. Он присоединился к «Автомобилисту», «Барысу», «Ак Барсу», «Авангарду», магнитогорскому «Металлургу», «Салавату Юлаеву» и «Торпедо».



«Автомобилист» на днях обеспечил себе первое место в турнирной таблице, и он будет посеян первым. Его соперником в первом раунде плей-офф станет либо «Трактор», либо «Торпедо». Второе место занял «Барыс», а шестое — «Салават Юлаев». Места с третьего по пятое пока не распределены.



Сегодня, 20 февраля, «Трактор» в гостевом матче сыграет с нижегородским «Торпедо» (начало встречи — в 19:00 мск), а «Металлург» на выезде встретится с московским «Динамо» (начало — в 19:30 мск). «Салават Юлаев» и «Ак Барс» играют между собой в эти минуты.

От них ждали большего. 13 игроков КХЛ, которых спасёт только плей-офф Им нужно серьёзно прибавить в Кубке Гагарина.