Миловзоров: очень горько и больно, осталось чувство горечи

Нападающий «Сибири» Егор Миловзоров подвёл итог домашнего поражения от «Автомобилиста» (3:4), после которого его команда потеряла шансы на попадание в плей-офф.



«Увы, не получилось выиграть. Матч был такой, волнами. Была инициатива и на нашей стороне, была и у соперника. В целом игра была равная, но исход встречи решило мастерство хоккеистов «Автомобилиста». «Сибирь» пропустила на один гол больше.



Были у команды спады, когда поражения шли подряд. После Нового года такое случилось. Не знаю, в чём причины. Мы не думали, мы выходили работать, отдавали все силы на тренировках, но результаты были плачевные. Много голов пропустили, и всё оказалось неудачно. Когда мы одерживали победу за победой, это придавало уверенности, и перерыв не сыграл на руку. Лучше играть матч за матчем на этой волне. Тем не менее мы профессионалы, наша жизнь — выполнять то, что предписано расписанием. Безусловно, мы следили за матчами «Трактора», но мы понимали, что без собственной победы нам ничего не светит. В раздевалке осталось ощущение нерешённой задачи. Очень горько и больно. Мы все пашем, грызём этот лёд, землю, железо, начиная с предсезонки. Когда не выполняешь задачи, остаётся чувство горечи.



Связываю ли я своё будущее с родным городом? Конечно. Я подписал контракт, у меня есть осознанное желание остаться и помочь Новосибирску. Я — сибиряк, это мой дом», — передаёт слова Миловзорова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.