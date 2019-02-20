Андриевский: хотелось бы ещё поиграть, но «Сибирь» сама виновата

Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский прокомментировал домашнее поражение от «Автомобилиста» (3:4), после которого новосибирская команда потеряла шансы на попадание в плей-офф.



«По игре сложно что-то добавить. Мы вышли на третий период с каким-то давлением, оно чувствовалось. Пытались сохранить нужный счёт, не допустить ошибку. И именно в начале третьего периода сыграли робко. Жалко, конечно, что через одну игру для нас сезон закончится, хотелось бы ещё поиграть. Но, по большому счёту, сами виноваты.



Считаю, что с таким составом мы спокойно должны были играть в плей-офф. Но последний выезд для нас прошёл неудачно. С чем связаны провальные отрезки после пауз? После Нового года у нас полкоманды переболело ротовирусной инфекцией. Я старался об этом не говорить. Это наложило свой отпечаток. Что касается последней поездки, то, наверное, я не нашёл тех слов, не донёс их до команды, что значили эти игры. Потому что по физике мы не уступили. По невынужденным ошибкам мы намного превзошли соперников, я могу связать это только с психологией. От легионеров ждал намного большего на этом отрезке.



По ходу сезона при игре в меньшинстве нам не хватало агрессии. У нас или двое, или трое играли агрессивно, а один опаздывал, не было синхронности. Что касается сегодняшней игры, то «Автомобилист» находится на первом месте по игре в большинстве», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

От них ждали большего. 13 игроков КХЛ, которых спасёт только плей-офф Им нужно серьёзно прибавить в Кубке Гагарина.