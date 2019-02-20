«Салават Юлаев» переиграл «Ак Барс» в «Зелёном дерби»

«Салават Юлаев» одержал победу над «Ак Барсом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, проходившая в Уфе, завершилась со счётом 3:2 ОТ.



Хозяева смогли выйти вперёд на 22-й минуте, когда отличился Филип Ларсен. На 39-й минуте Данис Зарипов смог сравнять счёт. Гости отличились в большинстве на 45-й минуте, автором заброшенной шайбы стал Владимир Ткачёв. В самом конце основного времени нападающий хозяев Теэму Хартикайнен при игре шесть на пять сравнял счёт, а на первой минуте овертайма Филип Ларсен принёс победу уфимцам.



«Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 82 очками в активе. «Салават Юлаев» идёт на шестой строчке с 72 очками.



Турнирная таблица КХЛ