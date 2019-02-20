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«Салават Юлаев» переиграл «Ак Барс» в «Зелёном дерби»

«Салават Юлаев» переиграл «Ак Барс» в «Зелёном дерби»
Хоккей / КХЛ

«Салават Юлаев» одержал победу над «Ак Барсом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, проходившая в Уфе, завершилась со счётом 3:2 ОТ.

Хозяева смогли выйти вперёд на 22-й минуте, когда отличился Филип Ларсен. На 39-й минуте Данис Зарипов смог сравнять счёт. Гости отличились в большинстве на 45-й минуте, автором заброшенной шайбы стал Владимир Ткачёв. В самом конце основного времени нападающий хозяев Теэму Хартикайнен при игре шесть на пять сравнял счёт, а на первой минуте овертайма Филип Ларсен принёс победу уфимцам.

«Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 82 очками в активе. «Салават Юлаев» идёт на шестой строчке с 72 очками.

Турнирная таблица КХЛ

КХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2019, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
3 : 2
0:0, 1:1, 1:1, 1:0
Ак Барс
Казань
1:0 – Ларсен (Кугрышев, Кемппайнен) – 21:21 (5x5), 1:1 – Зарипов (Ландер, Секач) – 38:35 (5x5), 1:2 – Ткачёв – 44:08 (5x4), 2:2 – Хартикайнен (Бурмистров) – 58:59 (6x5), 3:2 – Ларсен – 60:37 (3x3), – (Кемппайнен) –
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