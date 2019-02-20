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Билялетдинов: «Ак Барс» хотел выиграть, Уфа тоже. Никто никому не хотел уступать

Билялетдинов: «Ак Барс» хотел выиграть, Уфа тоже. Никто никому не хотел уступать
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение команды в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:3 ОТ). Казанцы выигрывали со счётом 2:1 за минуту до конца основного времени встречи.

«Игра сама по себе была упорной — мы хотели выиграть, и Уфа хотела выиграть. Никто никому не хотел уступать, но, к сожалению, допустили оплошность в овертайме. В принципе, идёт подготовка к плей-офф, есть вопросы, которые надо исправлять, и готовимся к следующему матчу. Важна ли ближайшая игра с «Металлургом»? Мы не собираемся проигрывать, как получится, так получится», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.

Матч «Металлург» – «Ак Барс» состоится в пятницу, 22 февраля, в Магнитогорске.

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