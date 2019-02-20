Рыбин: хотел ударить Свитова, чтобы не расслаблялся, если встретимся в плей-офф

Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Рыбин прокомментировал победу команды (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом».



«Хорошая игра получилось. За счёт воли к победе забили больше, чем соперник, и выиграли, чему мы все рады. Действительно, хорошее дерби. Всегда приятно играть при аншлаге, чувствовалась поддержка болельщиков. Трибуны были живые и гнали нас вперёд.



Первая шайба «Ак Барса» в большинстве получилась нелогичной, но хорошо разыграли. А то, что сами не забили в большинстве, — наверное, надо больше бросать, тренеры разберутся, подскажут, как действовать. Сделаем выводы, как улучшить игру.



Возможная серия с «Ак Барсом»? Без разницы, с кем играть, будет «Ак Барс» – значит, будет играть с ними.



Грозно переглянулись со Свитовым? Хотел его ударить, мало ли, если будем в плей-офф играть, чтобы не расслаблялся. Пусть будет готов», – передаёт слова Рыбина корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.