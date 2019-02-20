Лукоянов: «Салават Юлаев» ничего такого не сделал, чтобы обыграть «Ак Барс»

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (2:3 ОТ).



«Проиграли матч. В принципе, сами отдали его. Соперник ничего такого не сделал, чтобы обыграть нас. Наши нелепые ошибки привели к поражению. У них тоже хорошая команда, молодцы, выиграли. Шайба в овертайме, когда сначала бежал на смену, а потом Ларсен оббежал? Никто никого не оббегал, просто я оказался за его спиной.



Насколько было важно выиграть все четыре дерби в сезоне? Не считаем, всё равно мы выиграли дуэль — 3-1. Болельщики в Уфе в начале сезона шахматную доску выкладывали на трибуне, вот у них спросите, какой счёт по партиям.



Без разницы, на кого выходить в плей-офф. Разницы между третьим и четвёртым местами в конференции нет, мы просто играем. Видно, что нам чего-то всё равно не хватает, есть ошибки. А если бы выиграли сегодня, то было бы приятнее и видели бы, что у нас что-то получается к плей-офф», – передаёт слова Лукоянова корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.