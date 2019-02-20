«Автомобилист» сыграет в первом раунде с «Трактором», «Барыс» — с «Торпедо»

Нижегородское «Торпедо» одержало победу над челябинским «Трактором» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:0.



Нападающий хозяев Роберт Саболич открыл счёт уже на 3-й минуте, ему ассистировали Антон Шенфельд и Дмитрий Сёмин. На 46-й минуте словенский форвард оформил дубль — вновь при поддержке Шенфельда.



Таким образом, «Торпедо» гарантировало себе седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Трактор» останется на восьмой строчке. В первом раунде плей-офф нижегородцы сыграют с «Барысом», а челябинцы — с «Автомобилистом».

В заключительном туре регулярного чемпионата «Торпедо» на выезде сыграет с московским «Динамо», а «Трактор» примет СКА. Оба матча состоятся в пятницу, 22 февраля.