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«Автомобилист» сыграет в первом раунде с «Трактором», «Барыс» — с «Торпедо»

«Автомобилист» сыграет в первом раунде с «Трактором», «Барыс» — с «Торпедо»
Хоккей / КХЛ

Нижегородское «Торпедо» одержало победу над челябинским «Трактором» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:0.

Нападающий хозяев Роберт Саболич открыл счёт уже на 3-й минуте, ему ассистировали Антон Шенфельд и Дмитрий Сёмин. На 46-й минуте словенский форвард оформил дубль — вновь при поддержке Шенфельда.

Таким образом, «Торпедо» гарантировало себе седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Трактор» останется на восьмой строчке. В первом раунде плей-офф нижегородцы сыграют с «Барысом», а челябинцы — с «Автомобилистом».

В заключительном туре регулярного чемпионата «Торпедо» на выезде сыграет с московским «Динамо», а «Трактор» примет СКА. Оба матча состоятся в пятницу, 22 февраля.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2019, среда. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
2 : 0
1:0, 0:0, 1:0
Трактор
Челябинск
1:0 – Саболич (Шенфельд, Сёмин) – 02:45 (5x5), 2:0 – Саболич (Шенфельд) – 45:15 (5x5)
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