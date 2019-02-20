СКА разгромил «Нефтехимик» в Нижнекамске

СКА уверенно обыграл «Нефтехимик» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:0.



На 20-й минуте при игре в большинстве отличился Патрик Херсли, которому ассистировали Никита Гусев и Николай Прохоркин. На 28-й минуте Андрей Кузьменко при поддержке Павла Дацюка и Сергея Плотникова удвоил преимущество гостей, а вскоре Ярно Коскиранта после паса Наиля Якупова сделал счёт 3:0. Точку в матче на 42-й минуте поставил Гусев, автором голевой передачи оказался Артём Зуб.



СКА занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» идёт на 10-й строчке на Востоке. Для «Нефтехимика» это была заключительная игра сезона, а петербуржцы в последнем туре регулярного чемпионата на выезде сыграют с «Трактором».