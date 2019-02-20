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СКА разгромил «Нефтехимик» в Нижнекамске

СКА разгромил «Нефтехимик» в Нижнекамске
Хоккей / КХЛ

СКА уверенно обыграл «Нефтехимик» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:0.

На 20-й минуте при игре в большинстве отличился Патрик Херсли, которому ассистировали Никита Гусев и Николай Прохоркин. На 28-й минуте Андрей Кузьменко при поддержке Павла Дацюка и Сергея Плотникова удвоил преимущество гостей, а вскоре Ярно Коскиранта после паса Наиля Якупова сделал счёт 3:0. Точку в матче на 42-й минуте поставил Гусев, автором голевой передачи оказался Артём Зуб.

СКА занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» идёт на 10-й строчке на Востоке. Для «Нефтехимика» это была заключительная игра сезона, а петербуржцы в последнем туре регулярного чемпионата на выезде сыграют с «Трактором».

КХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2019, среда. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
0 : 4
0:1, 0:2, 0:1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Херсли (Гусев, Прохоркин) – 19:35 (5x4), 0:2 – Кузьменко (Дацюк, Плотников) – 27:53 (5x5), 0:3 – Коскиранта (Якупов) – 33:33 (5x5), 0:4 – Гусев (Зуб) – 41:33 (5x5)
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