Рижское «Динамо» одолело «Северсталь» в овертайме

Рижское «Динамо» переиграло череповецкую «Северсталь» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:4 ОТ.



В первом периоде на гол Андриса Джериньша хозяева ответили результативным броском Ивана Николишина. В середине второй 20-минутки гости смогли забросить две шайбы усилиями Лауриса Дарзиньша и Рихарда Марениса. На 36-й минуте Владислав Кодола сократил отставание хозяев. Лаурис Дарзиньш оформил дубль на 42-й минуте, вновь увеличив преимущество рижан до двух голов.

Череповецкой команде удалось перевести игру в овертайм — в оставшееся до сирены время отличились Иван Лекомцев и Богдан Якимов. Тем не менее рижане смогли добиться победы благодаря голу Линуса Виделля уже на 1-й минуте овертайма.