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Рижское «Динамо» одолело «Северсталь» в овертайме

Рижское «Динамо» одолело «Северсталь» в овертайме
Хоккей / КХЛ

Рижское «Динамо» переиграло череповецкую «Северсталь» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:4 ОТ.

В первом периоде на гол Андриса Джериньша хозяева ответили результативным броском Ивана Николишина. В середине второй 20-минутки гости смогли забросить две шайбы усилиями Лауриса Дарзиньша и Рихарда Марениса. На 36-й минуте Владислав Кодола сократил отставание хозяев. Лаурис Дарзиньш оформил дубль на 42-й минуте, вновь увеличив преимущество рижан до двух голов.

Череповецкой команде удалось перевести игру в овертайм — в оставшееся до сирены время отличились Иван Лекомцев и Богдан Якимов. Тем не менее рижане смогли добиться победы благодаря голу Линуса Виделля уже на 1-й минуте овертайма.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2019, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
4 : 5
1:1, 1:2, 2:1, 0:1
Динамо Р
Рига
0:1 – Джериньш (Мейя) – 04:51 (5x4), 1:1 – Николишин (Захарчук, Корнеев) – 06:38 (5x5), 1:2 – Дарзиньш (Алишаускас, Виделль) – 26:25 (5x5), 1:3 – Маренис (Гиллис, Макмиллан) – 28:10 (5x5), 2:3 – Кодола (Глазков, Николишин) – 35:08 (5x5), 2:4 – Дарзиньш (Виделль, Майоне) – 41:51 (5x4), 3:4 – Лекомцев (Гераськин) – 48:37 (5x5), 4:4 – Якимов – 56:23 (5x5), 4:5 – Виделль – 60:34 (3x3)
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