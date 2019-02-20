ЦСКА одолел «Локомотив» и завоевал Кубок Континента

ЦСКА одержал победу над «Локомотивом» в домашнего матче регулярного чемпионата КХЛ – 2:1 Б.



На 1-й минуте встречи Брэндон Козун поразил ворота «армейцев», воспользовавшись передачей Андрея Локтионова. Нападающий хозяев Максим Шалунов не реализовал буллит на 21-й минуте. За 11 секунд до окончания основного времени отличился Антон Слепышев, переведя игру в овертайм. «Армейцы» смогли забить гол на 5-й минуте добавленного времени, однако взятие ворот отменили из-за нарушения численного состава. В серии послематчевых буллитов удачливее оказался ЦСКА.

ЦСКА стал недосягаемым для СКА и в четвёртый раз завоевал Кубок Континента.

В заключительном туре ЦСКА в домашнем матче сыграет с рижским «Динамо». Встреча пройдёт в пятницу, 22 февраля. Для «Локомотива» игра с «армейцами» стала последней в регулярном чемпионате.