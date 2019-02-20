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ЦСКА одолел «Локомотив» и завоевал Кубок Континента

ЦСКА одолел «Локомотив» и завоевал Кубок Континента
Хоккей / КХЛ

ЦСКА одержал победу над «Локомотивом» в домашнего матче регулярного чемпионата КХЛ – 2:1 Б.

На 1-й минуте встречи Брэндон Козун поразил ворота «армейцев», воспользовавшись передачей Андрея Локтионова. Нападающий хозяев Максим Шалунов не реализовал буллит на 21-й минуте. За 11 секунд до окончания основного времени отличился Антон Слепышев, переведя игру в овертайм. «Армейцы» смогли забить гол на 5-й минуте добавленного времени, однако взятие ворот отменили из-за нарушения численного состава. В серии послематчевых буллитов удачливее оказался ЦСКА.

ЦСКА стал недосягаемым для СКА и в четвёртый раз завоевал Кубок Континента.

В заключительном туре ЦСКА в домашнем матче сыграет с рижским «Динамо». Встреча пройдёт в пятницу, 22 февраля. Для «Локомотива» игра с «армейцами» стала последней в регулярном чемпионате.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2019, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
2 : 1
0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0
Локомотив
Ярославль
0:1 – Козун (Локтионов) – 00:54 (5x5), 1:1 – Слепышев (Григоренко, Марченко) – 59:49 (6x5), 2:1 – Григоренко – 65:00 ( ПБ)
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