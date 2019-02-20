«Магнитка» одолела московское «Динамо»

Магнитогорский «Металлург» обыграл московское «Динамо» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 2:1.



Гости открыли счёт на 8-й минуте — отличился Яков Рылов. На 24-й минуте хозяева восстановили равновесие на табло после точного броска Патрика Закриссона. Решающим оказался гол защитника магнитогорцев Максима Матушкина на 35-й минуте.

«Металлург» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 82 очками в активе. «Динамо» идёт на пятой строчке на Западе (70 очков). В заключительном туре динамовцы в родных стенах сыграют с «Торпедо», а магнитогорцы примут «Ак Барс». Оба поединка пройдут в пятницу, 22 февраля.