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«Магнитка» одолела московское «Динамо»

«Магнитка» одолела московское «Динамо»
Хоккей / КХЛ

Магнитогорский «Металлург» обыграл московское «Динамо» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 2:1.

Гости открыли счёт на 8-й минуте — отличился Яков Рылов. На 24-й минуте хозяева восстановили равновесие на табло после точного броска Патрика Закриссона. Решающим оказался гол защитника магнитогорцев Максима Матушкина на 35-й минуте.

«Металлург» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 82 очками в активе. «Динамо» идёт на пятой строчке на Западе (70 очков). В заключительном туре динамовцы в родных стенах сыграют с «Торпедо», а магнитогорцы примут «Ак Барс». Оба поединка пройдут в пятницу, 22 февраля.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2019, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
1 : 2
0:1, 1:1, 0:0
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 – Рылов (Пакаринен, Расмуссен) – 07:13 (5x5), 1:1 – Закриссон (Волков, Индрашис) – 23:53 (5x5), 1:2 – Матушкин (Шор) – 34:57 (5x5)
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