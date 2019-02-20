Анкипанс: «Динамо» может изменить только свою судьбу, не могу влиять на «Витязь»

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс прокомментировал результат матча с череповецкой «Северсталью», а также оценил шансы латвийского клуба выйти в плей-офф Кубка Гагарина.

«Получилась хорошая игра с хорошей командой, взяли важные два очка. Впереди ещё один тур, и у нас остаётся шанс на попадание в плей-офф. Будем биться дальше. Мы тягались всю игру с «Северсталью», то они контролировали игру, то мы. Третий гол пропустили после позиционной атаки, где-то слишком сильно прижались. Что касается четвёртого гола, то такое случается. Там шайба просто перескочила. Не думаю, что он был логичен.

Перед овертаймом узнали, что «Витязь» играет с Минском — 3:3. Это единственное, что мы знали. Но что можно сделать в такой ситуации? Мы можем изменить только свою судьбу, но я не могу повлиять на «Витязь». Мы сами должны бороться», — передаёт слова Анкипанса корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.