Билялов: второй состав ЦСКА может играть в первых звеньях других команд КХЛ

Вратарь рижского «Динамо» Тимур Билялов прокомментировал победу клуба над череповецкой «Северсталью», а также рассказал о борьбе команды за выход в плей-офф Кубка Гагарина.

«Впереди мы провели хороший матч, забили много шайб. Совершили некоторые глупые ошибки, из-за которых пропустили ответные голы. Получилась нервозная концовка. Нам надо было играть дальше, поскольку счёт сравнялся. Нужно было собираться и доводить игру до победы.

Конечно, обидная ситуация, что не всё от нас зависит в борьбе за плей-офф. Что тут сделаешь? Делаем всё от нас зависящее, берём очки в каждой игре. Дальше будет видно, у нас нет выбора, нужно обыгрывать ЦСКА. Они могут выставить второй состав? Знаете, у них второй состав — как основной. Там нет никакой разницы. Их второй состав может играть в первых звеньях других команд КХЛ.

Мне нравится в Латвии. Есть спальные районы, похожие на Россию. Есть и старый город, где очень красиво. Мне комфортно, самое главное — получать игровую практику», — передаёт слова Билялова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.