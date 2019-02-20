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Квартальнов — о Салаке: он всем всё доказал в КХЛ

Квартальнов — о Салаке: он всем всё доказал в КХЛ
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:2 Б) охарактеризовал вратаря команды Александра Салака.

«Саша Салак — состоявшийся вратарь. Я думаю, что он всем всё доказал в этой лиге. Кто будет играть в плей-офф — подумаем, посмотрим. Нам надо знать, на кого мы выходим. Контиолу, надеюсь, мы ещё увидим в этом сезоне. Мы подумаем, нагружать сейчас команду или дать выходные», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Для «Локомотива» игра с «армейцами» стала последней в регулярном чемпионате.

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