Никитин: Кубок континента для ЦСКА — это работа ребят, не более того

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу команды в матче с «Локомотивом» (2:1 Б). Благодаря этому успеху «армейцы» завоевали Кубок континента.



«Нас немножко первый гол ошеломил. Пока мы пришли в себя, много сил пришлось потратить. Понимали, что будет тяжело взломать оборону. Появился шанс, мы им воспользовались. Ребята — молодцы.



По составу на матч с Ригой ещё не думал, сегодняшним днём был занят. Кубок континента — это работа ребят, не более того.



Почему выбрал Капризова, чтобы он сидел последние 50 секунд в овертайме? Нужно было или Дальбека выбирать, или Вея посылать. Дальбека нельзя было убирать, нужно меньшинство было сначала играть, чтобы до буллитов дожить. Вей забил, поэтому, выбирая между ним и Капризовым, я оставил Вея.



С Нестеровым не стали рисковать, понимали, что матч будет жёстким. С ним всё нормально, он готовится с командой. Миша Пашнин приболел. Шалунов не бил буллит, так как их могут бить только пять человек. Значит, надо было вместо Окулова или Скотта давать ему», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.