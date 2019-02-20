Квартальнов: каждый матч с ЦСКА в сезоне был разным

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал итоги матча с ЦСКА (1:2 Б).



«Не дотерпели, получили в концовке гол. Нормальная игра была. Единственное, начало второго периода проспали. Хорошая, боевая игра. Жаль, небольшая ошибка привела к голу за несколько секунд.



Удаление Ильенко? Мы играли с классной командой, она вынуждает такие вещи делать. Согласен, что где-то можно было потерпеть, добежать ногами. Ошибки случаются от усталости. Согласен, что в преддверии плей-офф стрессовые ситуации будут в каждой игре. Надо будет держаться. Есть моменты, которые нужно разобрать.



Каждый матч с ЦСКА в сезоне был разным, начиная со вбрасывания. Не вижу никакой закономерности. У нас со СКА не получилось, «Торпедо» проигрывали. Не могу сказать, что какой-то удобный или неудобный соперник. Видимо, совпадение.



Хотелось бы встретиться с ЦСКА в плей-офф? А что гадать-то на кофейной гуще? Как получится», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.