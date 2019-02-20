М. Григоренко — о «буллите Форсберга»: на лавке определился, уверенность была

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко прокомментировал победу команды в матче с «Локомотивом» (2:1 Б).



«Никакого шампанского по случаю победы! Конечно, здорово, что выиграли регулярный чемпионат, но ещё одна игра. Нужно готовиться к плей-офф, выиграть Кубок Гагарина. Хорошо, что сегодня выиграли.



Мой буллит в стиле Петера Форсберга? На лавке уже определился. Первый буллит забил, уверенность была, шайба идёт в ворота. Попробовал, получилось. Я пару раз уже пытался, забивал такие голы. Пару раз за сезон можно попробовать.



Думаю, что сегодня нужно ещё Илью Сорокина отметить. Наша тройка пропустила шайбу на первой минуте? На пересменке так получилось», — передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.