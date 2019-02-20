Ротенберг посетил новый хоккейный центр в Альметьевске

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и глава штаба сборной России Роман Ротенберг посетил новый центр хоккейного развития в Альметьевске (Республика Татарстан), который начнёт свою работу в марте этого года. Презентацию комплекса провёл директор центра развития игроков академии хоккея «Ак Барс» Игорь Захаркин, сообщает официальный сайт организации.

Центр подготовки укомплектован по самым современным стандартам и позволяет работать над катанием, технической, физической и теоретической подготовкой хоккеистов как на льду, так и вне льда. В его инфраструктуру входят два ледовых катка, 15 раздевалок, бросковый центр, тренажёрный зал, зал для спортивных игр, столовая, а также гостиница на 45 мест. Кроме того, комплекс располагает интернатом с учебными классами на 30 мест.

«Отрадно видеть, что в регионах появляются такие современные хоккейные центры. Подготовка кадров в подобных учреждениях — новый подход в развитии игроков в России. Конечно, такие центры должны быть по всей стране, и ФХР уже начала реализовывать программу по их строительству. Очень важно, что, помимо занятий спортом, дети смогут получать среднее образование с учётом их занятий хоккеем, так чтобы качество образования не страдало. Чем больше у нас в стране будет таких центров, тем больше ребят будут играть и прогрессировать дома, а не уезжать в неизвестность за океан», — заявил Ротенберг.

«Наш современный комплекс позволяет готовить хоккеистов, отвечающих всем современным требованиям. Он был построен за год. Место строительства выбрано неслучайно. Альметьевск — город с сильными хоккейными традициями. Очень важно, что в этом центре будут работать высококвалифицированные тренеры, которые будут обучать игроков на основе программ подготовки академии «Ак Барса» и национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина». Помимо занятий спортом, мы будем уделять особое внимание образованию и комплексному развитию личности. Если успеваемость хоккеиста будет страдать, он может быть не допущен до тренировок. Хоккеист должен воспитываться в атмосфере уважения к родителям, тренерам, своим партнёрам», — сказал Захаркин.