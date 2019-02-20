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Андронов: Квартальнов никому ничего плохого не делал, настроя против не было

Андронов: Квартальнов никому ничего плохого не делал, настроя против не было
Хоккей / КХЛ

Капитан ЦСКА Сергей Андронов прокомментировал победу команды в матче с «Локомотивом» (2:1 Б).

«Нет никакой усталости. Всё только начинается, впереди всё самое интересное. Уставать некогда. Классный гол в концовке. Трудовой, заработали. Хорошая концовка, нам нужна была трудовая победа. Довольны игрой.

Важно было выиграть у «Локомотива», чтобы не проиграть им четыре матча в сезоне. Тем более перед плей-офф, чтобы было психологическое преимущество. Против Дмитрия Квартальнова никакого особо настроя не было. Он никому ничего плохого не делал. Играли против команды, а не против тренера», — сказал Андронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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