Андронов: Квартальнов никому ничего плохого не делал, настроя против не было

Капитан ЦСКА Сергей Андронов прокомментировал победу команды в матче с «Локомотивом» (2:1 Б).



«Нет никакой усталости. Всё только начинается, впереди всё самое интересное. Уставать некогда. Классный гол в концовке. Трудовой, заработали. Хорошая концовка, нам нужна была трудовая победа. Довольны игрой.



Важно было выиграть у «Локомотива», чтобы не проиграть им четыре матча в сезоне. Тем более перед плей-офф, чтобы было психологическое преимущество. Против Дмитрия Квартальнова никакого особо настроя не было. Он никому ничего плохого не делал. Играли против команды, а не против тренера», — сказал Андронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.