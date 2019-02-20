С. Зубов: хороший матч для «Сочи», поздравляю с победой

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» (2:0).



«Напряжённая была игра. Считаю, что обе команды создали достаточное количество моментов, в том числе перед воротами, лезли на ворота, создавали помехи вратарям. В этом плане Костя молодец, выдержал натиск. По голам – да, повезло, что и буллит, и хорошо так Бакош ещё раз бросил в большинстве. Некоторые перестановки по ходу игры нам немного прибавили скорости, настырности в зоне атаки. За счёт этого мы дольше задерживались в зоне «Спартака». В целом хороший матч для нас. Поздравляю «Сочи» с победой.



У Щитова серьёзная травма, он не играет уже три недели. Когда будет готов – не могу сказать. По поводу Йокипакки – у него небольшая травма, мы думали, ставить его или нет, но решили не рисковать. Что касается молодых, то я уже выразился на эту тему: мы постарались дать чуть больше игрового времени. В принципе, это сработало», — приводит слова Зубова пресс-служба «Сочи».