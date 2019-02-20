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СКА: поздравляем ЦСКА с завоеванием почётного трофея — Кубка континента

СКА: поздравляем ЦСКА с завоеванием почётного трофея — Кубка континента
Хоккей / КХЛ

Петербургский СКА поздравил своего принципиального соперника — московский ЦСКА — с победой в регулярном чемпионате КХЛ.

«Поздравляем ЦСКА с успешно проведённым регулярным сезоном и с завоеванием почётного трофея — Кубка континента!» — говорится в сообщении пресс-службы СКА.

Сегодня ЦСКА одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом». На 1-й минуте встречи Брэндон Козун поразил ворота «армейцев». За 11 секунд до окончания основного времени отличился Антон Слепышев, переведя игру в овертайм. В серии послематчевых буллитов удачливее оказался ЦСКА. После этого успеха московский клуб стал недосягаемым для СКА и в четвёртый раз завоевал Кубок континента.

Отметим, что никогда ранее победитель регулярного чемпионата КХЛ не завоёвывал Кубок Гагарина.

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