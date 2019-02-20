Уланов: не забить ни разу при 32 бросках по воротам – это немножко наглость

Тренер «Спартака» Игорь Уланов прокомментировал итоги матча с «Сочи» (0:2).



«Сделать 32 броска по воротам и не забить ни одного гола – это, конечно, немножко наглость. Где-то не хватило настырности под воротами. Неожиданный для нас результат. Два гола, которые пропустили: один буллит и другой в меньшинстве. Особо не в чем винить ребят. Двигаемся дальше, будем готовиться к плей-офф. У нас заключительная следующая игра, уже и тренировочный процесс, и игра настроены на плей-офф», — приводит слова Уланова пресс-служба «Сочи».