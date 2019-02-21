Гудас дисквалифицирован на два матча за удар Кучерова клюшкой в голову

Защитник «Филадельфии Флайерз» Радко Гудас дисквалифицирован на два матча за недозволенную атаку высоко поднятой клюшкой нападающего «Тампа-Бэй Лайтинг» Никиты Кучерова, сообщает пресс-служба НХЛ.



В третьем периоде недавнего матча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа» обыграла «Филадельфию» со счётом 5:2, Гудас ударил Кучерова клюшкой в голову. Чех отделался двухминутным штрафом. Впрочем, по итогам слушаний комиссия решила, что данное нарушение заслуживает серьёзного наказания, тем более что Радко уже неоднократно отмечался грубыми приёмами. В частности, его наказывали 10-матчевой дисквалификацией за атаку форварда «Виннипег Джетс» Мэттью Перро в 2017 году.

Гудас не поможет «Флайерз» в ближайших поединках с «Монреаль Канадиенс» (22 февраля) и «Питтсбург Пингвинз» (24 февраля).

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.