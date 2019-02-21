«Детройт» — «Чикаго»: Анисимов забросил 10-ю шайбу в сезоне

Российский нападающий клуба НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов отметился десятой заброшенной шайбой в сезоне. В выездной встрече с «Детройт Ред Уингз» (завершился 1-й период, счёт — 3:1 в пользу гостей) форвард забросил в первом периоде на 2-й минуте.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Эта шайба стала 28-м очком Анисимова в 57 матчах текущего сезона. Всего в НХЛ на счету россиянина 338 (158+180) баллов за результативность в 682 матчах.

Видео гола Анисимова доступно для просмотра на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в 72 матчах регулярного чемпионата-2017/18 30-летний Анисимов набрал 31 (20+11) очко при показателе полезности «-17». Россиянин выступает за «Чикаго» с 2015 года.