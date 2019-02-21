Кейн приблизился к Кучерову в бомбардирской гонке, к Овечкину – в снайперской

В первом матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» на выезде в овертайме обыграл «Детройт Ред Уингз» — 5:4.

В составе гостей дубль оформил Патрик Кейн. Теперь на его счету 92 очка – 38 голов и 54 результативные передачи. В бомбардирской гонке он приблизился к российскому нападающему «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову, в активе которого 99 (29+70) баллов.

Также Кейн вышел на второе место в снайперской гонке, в его активе 38 голов. На счету Александра Овечкина из «Вашингтон Кэпиталз» 42 заброшенные шайбы.

На счету Кейна в минувшей встрече также показатель полезности «+2», 2 минуты штрафа и 3 броска в створ за 24.38 на льду (1.39 – в большинстве).

«Чикаго» одержал 10-ю победу в 12 матчах и закрепился в зоне плей-офф Западной конференции, набрав 61 очко.