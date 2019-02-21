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26 сейвов Варламова помогли «Колорадо» разгромить «Виннипег»

26 сейвов Варламова помогли «Колорадо» разгромить «Виннипег»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» разгромил «Виннипег Джетс» — 7:1.

Хозяева провели две результативные атаки во втором периоде усилиями Карла Сёдерберга и Микко Рантанена. В третьем периоде «лавины» отличились ещё пять раз, голы на счету Натана Маккиннона, Мэтта Калверта, Тайсона Джоста, Габриэля Ландескога и Эй Джея Грира. У «Виннипега» заброшенная шайба в активе Кайла Коннора.

Семён Варламов отразил 26 бросков из 27. У Никиты Задорова показатель полезности «+1», 9 минут штрафа, 3 силовых приёма и 2 блок-шота за 14.58 на льду (2.47 – в меньшинстве).

У Дмитрия Куликова «-2», 2 минуты штрафа, 2 броска в створ и блок-шот за 16.02.

«Колорадо» одержал третью победу в четырёх матчах и вошёл в зону плей-офф в турнирной таблице Западной конференции, набрав 61 очко. У «Виннипега» (76) три поражения кряду. Канадский клуб – третий.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2019, четверг. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
7 : 1
0:0, 2:0, 5:1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 – Сёдерберг – 23:39 (5x5), – (Джост, Андригетто) – , 2:0 – Рантанен (Ньето) – 31:21 (5x5), 3:0 – Маккиннон (Бэрри, Ландеског) – 40:59 (5x4), 4:0 – Калверт – 41:10 (5x5), 4:1 – Коннор (Уилер, Лайне) – 41:57 (5x4), 5:1 – Джост (Андригетто, Сёдерберг) – 45:12 (5x5), 6:1 – Ландеског (Джост) – 57:41 (5x5), 7:1 – Грир (Комфер, Грейвз) – 59:26 (5x5)
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