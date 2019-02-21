26 сейвов Варламова помогли «Колорадо» разгромить «Виннипег»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» разгромил «Виннипег Джетс» — 7:1.

Хозяева провели две результативные атаки во втором периоде усилиями Карла Сёдерберга и Микко Рантанена. В третьем периоде «лавины» отличились ещё пять раз, голы на счету Натана Маккиннона, Мэтта Калверта, Тайсона Джоста, Габриэля Ландескога и Эй Джея Грира. У «Виннипега» заброшенная шайба в активе Кайла Коннора.

Семён Варламов отразил 26 бросков из 27. У Никиты Задорова показатель полезности «+1», 9 минут штрафа, 3 силовых приёма и 2 блок-шота за 14.58 на льду (2.47 – в меньшинстве).

У Дмитрия Куликова «-2», 2 минуты штрафа, 2 броска в створ и блок-шот за 16.02.

«Колорадо» одержал третью победу в четырёх матчах и вошёл в зону плей-офф в турнирной таблице Западной конференции, набрав 61 очко. У «Виннипега» (76) три поражения кряду. Канадский клуб – третий.