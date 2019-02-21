Задоров дважды подрался в матче с «Виннипегом»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» разгромил «Виннипег Джетс» — 7:1.

На 49-й минуте российский защитник «Колорадо» Никита Задоров попытался провести силовой приём на лидере «Виннипега» Марке Шайфли. Впоследствии между ними произошла драка, в ходе которой россиянин завалил соперника на лёд.

Видео можно посмотреть в «твиттере» JetsNation.

В концовке встречи Задоров также подрался с Адамом Лаури.

Видео можно посмотреть в YouTube на канале Sportsnet.

В этой встрече у Никиты Задорова показатель полезности «+1», 9 минут штрафа, 3 силовых приёма и 2 блок-шота за 14.58 на льду (2.47 – в меньшинстве).

«Колорадо» одержал третью победу в четырёх матчах и вошёл в зону плей-офф в турнирной таблице Западной конференции, набрав 61 очко.