Кейн прошёл через всю площадку и забил красивый гол в матче с «Детройтом»

В первом матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» на выезде в овертайме обыграл «Детройт Ред Уингз» — 5:4.

В составе гостей дубль оформил Патрик Кейн. Особо примечательным вышел первый гол американца. Он подхватил шайбу у своих ворот, протащил её в чужую зону и кистевым броском поразил ворота Джимми Ховарда.

Видео можно посмотреть в YouTube на канале Sportsnet.

Теперь на счету Кейна 92 очка – 38 голов и 54 результативные передачи. В бомбардирской гонке он приблизился к российскому нападающему «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову, в активе которого 99 (29+70) баллов.

Также Кейн вышел на второе место в снайперской гонке, в его активе 38 голов. На счету Александра Овечкина из «Вашингтон Кэпиталз» 42 заброшенные шайбы.