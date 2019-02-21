«Миннесота» обменяла Койла в «Бостон» на участника ОИ-2018 Донато

Клуб Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» обменял нападающего Чарли Койла в «Бостон Брюинз», информирует официальный сайт НХЛ. Взамен в стан «Уайлд» отправился нападающий Райан Донато, также «Миннесота» получила право выбора в пятом раунде драфта НХЛ.

В этом сезоне 26-летний Койл забросил 10 шайб и сделал 18 результативных передач в 60 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности "+1" и 16 штрафных минутах. Койл выступал за «Уайлд» с сезона-2012/13.

22-летний Донато в этом сезоне выступал в НХЛ и АХЛ. В «регулярке» НХЛ Райан сыграл 34 матча и набрал 9 (6+3) очков, в 18 матчах АХЛ Донато забросил семь шайб и сделал пять голевых передач. В составе сборной США Райан принимал участие в Олимпийских играх 2018 года. На турнире в Пхёнчхане он набрал 6 (5+1) очков в пяти играх.