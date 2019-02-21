Коварж: хорошо, что закончились непонятные матчи. Уже глаза болели от нашей игры

Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж подвёл итоги регулярного чемпионата, в котором команда из Екатеринбурга выиграла Восточную конференцию, обеспечив себе первый посев в розыгрыше Кубка Гагарина.

«Ощущение хорошо сделанной работы? Нет, его абсолютно нет. Я не люблю, когда люди говорят, что самое главное — это плей-офф. В плей-офф надо сначала попасть, и попасть с хорошей позиции, с хорошим настроением. Это нам удалось. Но мы сами себе сейчас поставили такую задачу, что нельзя говорить, что у нас получился хороший сезон. Пока ещё очень рано. Если честно, я очень рад, что закончились эти матчи в конце регулярного чемпионата. Когда уже было понятно, что мы попадаем в плей-офф, что начинаем дома. В этих матчах у нас немного развалилась игра, и мне как человеку на последнем рубеже было очень трудно. Где-то уже глаза болели от того, как мы играем», — сказал Коварж в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

На старте регулярного чемпионата команда из Екатеринбурга одержала рекордную серию из 18 побед. После Нового года «Автомобилист» провёл 17 матчей, в которых потерпел семь поражений.