Кейн – 7-й игрок в истории НХЛ, набравший очки в 18 гостевых матчах подряд

В первом матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» на выезде в овертайме обыграл «Детройт Ред Уингз» — 5:4. Гости вели со счётом 4:1, но «красные крылья» смогли перевести игру в дополнительное время.



Нападающий клуба из Города ветров Патрик Кейн отметился двумя заброшенными шайбами. Американский хоккеист набрал очки в 18-м гостевом матче подряд и стал седьмым игроком в истории лиги, кому удалось отметиться подобным достижением. Он присоединился к Уэйну Гретцки, Петеру Штястны, Марио Лемье, Пэту Лафонтейну, Джину Рэтеллю и Марселю Дионну.



«Чикаго» одержал 10-ю победу в 12 матчах и закрепился в зоне плей-офф Западной конференции, набрав 61 очко. У «Детройта» (55) три поражения подряд, он – 14-й на Востоке.

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