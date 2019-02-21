Филиппенко: домашние трансляции «Амура» входят в тройку лучших в КХЛ

Первый вице-президент «Амура» Александр Филиппенко подвёл итоги выступления команды в нынешнем сезоне.



«Комплекс причин повлиял на выступление в нынешнем сезоне. Учитывая возможности нашего бюджета, понимали, что после прошлого сезона обречены потерять многих лидеров — ударную тройку нападающих во главе с Алексеем Бывальцевым, Олегом Ли, Вячеславом Литовченко, первого вратаря Юху Метсолу, весь тренерский штаб. Такие потери за несколько месяцев компенсировать крайне сложно. Также в этом сезоне у нас была беспрецедентная эпидемия травм и болезней, затронувшая более десяти хоккеистов.



Хоккей в Хабаровске — вид спорта номер один. У нас хоккейный ажиотаж, домашние трансляции «Амура», насколько знаем, по сумме всех факторов входят в тройку лучших в КХЛ, регулярно воспитываем игроков для сборных России, клуб надёжен и в плане финансовой дисциплины. Результат, ориентируясь на прошлый сезон, мы подтянем — после шага назад рассчитываем сделать два вперёд», — приводит слова Филиппенко Russia-Hockey.

«Амур» выиграл пять матчей подряд впервые с сезона-2011/12