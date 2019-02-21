Итоги дня в НХЛ для россиян: гол Анисимова, победа Варламова, «-2» Куликова

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В четырёх матчах приняли участие четыре представителя России.

Голкипер «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов помог команде одержать победу в игре с «Виннипег Джетс» (7:1). Вратарь отразил 26 бросков из 27 и одержал третью победу в последних четырёх матчах. Защитник «лавин» Никита Задоров заработал девять минут штрафа и провёл три силовых приёма, защитник «Джетс» Дмитрий Куликов заработал показатель полезности «-2». Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов забросил шайбу в игре с «Детройт Ред Уингз» (5:4 ОТ).

Вратарь Клуб Сейвы ОБ Счёт Варламов «Колорадо» 26 из 27 96,3% 7:1

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Выбрасывания Время Задоров (з) «Колорадо» 0+0 +1 9 0 3 2 - 14.58 Куликов (з) «Виннипег» 0+0 -2 2 2 0 1 - 17.20 Анисимов (н) «Чикаго» 1+0 +1 2 3 0 0 55% 16:30