Итоги дня в НХЛ для россиян: гол Анисимова, победа Варламова, «-2» Куликова

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В четырёх матчах приняли участие четыре представителя России.
Голкипер «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов помог команде одержать победу в игре с «Виннипег Джетс» (7:1). Вратарь отразил 26 бросков из 27 и одержал третью победу в последних четырёх матчах. Защитник «лавин» Никита Задоров заработал девять минут штрафа и провёл три силовых приёма, защитник «Джетс» Дмитрий Куликов заработал показатель полезности «-2». Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов забросил шайбу в игре с «Детройт Ред Уингз» (5:4 ОТ).
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|ОБ
|Счёт
|Варламов
|«Колорадо»
|26 из 27
|96,3%
|7:1
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Выбрасывания
|Время
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|+1
|9
|0
|3
|2
|-
|14.58
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|-2
|2
|2
|0
|1
|-
|17.20
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|1+0
|+1
|2
|3
|0
|0
|55%
|16:30
Задоров дважды подрался в матче с «Виннипегом»