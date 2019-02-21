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Итоги дня в НХЛ для россиян: гол Анисимова, победа Варламова, «-2» Куликова

Итоги дня в НХЛ для россиян: гол Анисимова, победа Варламова, «-2» Куликова
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В четырёх матчах приняли участие четыре представителя России.

Голкипер «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов помог команде одержать победу в игре с «Виннипег Джетс» (7:1). Вратарь отразил 26 бросков из 27 и одержал третью победу в последних четырёх матчах. Защитник «лавин» Никита Задоров заработал девять минут штрафа и провёл три силовых приёма, защитник «Джетс» Дмитрий Куликов заработал показатель полезности «-2». Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов забросил шайбу в игре с «Детройт Ред Уингз» (5:4 ОТ).

ВратарьКлубСейвыОБСчёт
Варламов«Колорадо»26 из 2796,3%7:1
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВыбрасыванияВремя
Задоров (з)«Колорадо»0+0+19032-14.58
Куликов (з)«Виннипег»0+0-22201-17.20
Анисимов (н)«Чикаго»1+0+1230055%16:30
Задоров дважды подрался в матче с «Виннипегом»
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