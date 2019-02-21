Директор «Трактора» — о выходе в плей-офф: конкуренция на Востоке сумасшедшая

Директор «Трактора» Иван Сеничев прокомментировал выход команды в плей-офф.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Прежде всего хочу поздравить всех, кто искренне болел за клуб и верил в выход «Трактора» в следующий этап чемпионата КХЛ — плей-офф Кубка Гагарина. Ведь нам это удаётся делать, несмотря ни на что, очередной сезон за сезоном.

Конкуренция на Востоке была и остаётся сумасшедшей. А с учётом беспрецедентного количества травм в команде задача усложнялась для нас в разы. Но тем ценнее вкус этой победы.

Хочу искренне поблагодарить всю команду, тренерский штаб, обслуживающий персонал, конечно же, фандвижение «Сектор А» за волю к победе, веру, терпение и проявленный мужской характер. От самой команды сказать слова благодарности президенту клуба — Борису Дубровскому за помощь в особо тяжёлые для нас моменты.

Впереди плей-офф. А значит, со следующей недели нас ждёт новый накал хоккейных страстей. Приходите и поддержите наших парней. Им это действительно очень нужно», — сказал Сеничев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.