«Вашингтон» выставил на драфт отказов форварда Смита-Пелли

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» поместил на драфт отказов нападающего Деванте Смита-Пелли, сообщает известный североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман.



В нынешнем сезоне 26-летний канадец провёл 54 матча в регулярном чемпионате, отметившись четырьмя заброшенными шайбами и четырьмя голевыми передачами. Кроме того, он заработал показатель полезности «-6» и 15 штрафных минут.



Смит-Пелли выступал за столичную команду с сезона-2017/18. Ранее он защищал цвета «Анахайм Дакс», «Монреаль Канадиенс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Канадец был выбран калифорнийским клубом на драфте-2010 во втором раунде под общим 42-м номером. В прошлом сезоне ему удалось завоевать Кубок Стэнли в составе «Вашингтона».

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