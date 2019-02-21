Дебринкэт: не знаю, что бы «Чикаго» делал без Кейна

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Алекс Дебринкэт оценил игру форварда «ястребов» Патрика Кейна. В игре с «Детройт Ред Уингз» (5:4 ОТ) 30-летний американец забросил две шайбы и продлил результативную серию до 19 матчей. Кейн был признан первой звездой дня.



«Патрик очень важен для команды. Не знаю, что бы мы делали без него. Кейн способен создать опасный момент в любой ситуации, когда к нему приходит шайба. Конечно, приятно играть в одной команде с таким хоккеистом и здорово наблюдать за его игрой», — цитирует Дебринкэта официальный сайт «Чикаго».



Теперь на счету Кейна 92 (38+54) очка. В бомбардирской гонке он приблизился к российскому нападающему «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову, в активе которого 99 (29+70) баллов.

Кейн круче дырявой обороны. «Чикаго», вопреки всему, рядом с плей-офф Ещё месяц назад «Блэкхоукс» с трудом могли представить себя рядом с кубковой зоной, а сейчас у них 10 побед в 12 матчах.