Яшин: сохранение Панарина являлось для «Коламбуса» приоритетом всего сезона

Известный нападающий Алексей Яшин поделился мнением о будущем форварда «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина.



«Смена агентов и определённые заявления игроков — это часть бизнеса и часть жизни НХЛ, ничего сверхъестественного я в этом не вижу. Так поступают многие игроки, в том числе суперзвёзды. Например, тот же Таварес доиграл до конца своего контракта, стал свободным агентом и подписал соглашение с «Торонто». Этот выбор у Артемия есть, и, я так понимаю, он хочет определённых гарантий долгого контракта и помимо этого хочет попробовать рынок свободных агентов — сам выбирать команду. Это его право, и здесь никаких проблем нет.



Также я не вижу никаких проблем для «Коламбуса». Потому что те деньги, которые потратили бы на Панарина, они просто перенаправят на того игрока, который хочет у них играть. Другой вопрос, насколько этот хоккеист заменит Артемия.



Понятно, что, видя, как он играет, «Коламбус» хотел бы его оставить, и это являлось для команды приоритетом всего сезона. Я бы хотел пожелать Артемию удачи, чтобы этот сезон закончился так, как он хочет, и чтобы он уже выбрал ту команду, к которой у него лежит сердце», — приводит слова Яшина «Реальное время».

«Панарин наложил в штаны». Зачем Торторелла прилюдно обидел свою звезду? Вопрос: кто после этого болен?